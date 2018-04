En 73 år gammel mann er varetektsfengslet i tre uker siktet for å ha voldtatt en jente på under 14 år.

Retten begrunner avgjørelsen med fare for bevisforspillelse.



Mannen er også siktet for å hatt bilder som viser seksuelle overgrep mot barn, skriver Rogalands Avis.



Han nekter straffskyld for alle postene i siktelsen.