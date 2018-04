Det er igangsatt en omfattende leteaksjon etter at båten til en eldre mann er funnet tom på sjøen utenfor Arendal.

Mannen gikk ut for å trekke teiner med kreps i formiddag, og siden har ingen sett han.



Ifølge Hovedredningssentralen er det gjort grundige søk langs land, og et par nautiske mil ut på sjøen, uten funn foreløpig.



Redningssentralen sier til NRK at de håper å finne den savnede i live.