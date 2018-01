- Det er veldig bekymringsfullt og trist at stadig flere eldre drikker alkohol for å komme seg gjennom hverdagen.

Det sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Line Miriam Sandberg.



Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er det en del eldre over 60 år som drikker på grunn av sorg og ensomhet.



Sandberg sier at sånn kan det ikke være og mener alle må bidra for at det ikke skjer.