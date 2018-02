Elleve personer ble i går kveld pågrepet i Bergen og på Askøy, og er siktet for grov menneskehandel.

Alle elleve er rumenske statsborgere.



Flere slektninger av en 16 år gammel jente er siktet for å ha planlagt å tvinge henne ut i prostitusjon, melder NRK.



Politiet opplyser at det er for tidlig å si hva slags rolle alle elleve har hatt i saken.