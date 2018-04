Emil Hegle Svendsen legger opp: – Verre enn jeg trodde

Takker Bjørndalen for støtten.

Emil Hegle Svendsen (32) har gått sitt siste renn for det norske skiskytterlandslaget.

– Dette ble verre enn jeg trodde, sier en rørt Svendsen på en pressekonferanse hos Olympiatoppen mandag formiddag.

32-åringen forteller at han lenge har gått med tankene om å gi seg, og at han gjerne skulle hatt Ole Einar Bjørndalens motivasjon.

– Det har jeg dessverre ikke hatt og derfor legger jeg opp, forteller Svendsen, som takker spesielt Bjørndalen og forloveden Samantha Skogrand for uvurderlig støtte de siste årene.

SLUTT: Emil Hegle Svendsen gir seg som aktiv utøver. Her med sølvmedaljen for mixedstafetten i skiskyting under OL i Pyeongchang i vinter. Foto: NTB scanpix

Mange medaljer 32-åringen har en lang og innholdsrik karriere å se tilbake på; fire OL-gull, 12 VM-gull og 38 verdenscupseire har han tatt siden han slo gjennom i 2006.

Etter å ha tatt gull i junior-VM i skiskyting både i 2004 og 2005 debuterte Svendsen i OL i seniorsammenheng i Torino i 2006. Der fikk en sjetteplass på fellesstarten som beste plassering. Han har deltatt i fire OL.

Hans VM-debut var i Antholz i 2007, der han fikk sin første VM-medalje som senior med en bronse i mixed-stafetten. Han ble nummer fem på jaktstarten og nummer sju på sprinten i dette mesterskapet.

Svendsen sa like etter OL i Pyeongchang at han var usikker på om han var motivert for å fortsette karrieren.

Svendsen blir med dette den tredje norske vintersport-profilen som legger opp etter denne sesongen. I forrige uke fortalte også Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen at de avslutter sine eventyrlige karrierer.