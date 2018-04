En person er alvorlig skadd etter at fem lastebiler og en personbil var involvert i en kollisjon på E16 i Lærdal i Sogn og Fjordane i natt.

Politiet fikk melding om kjedekollisjonen rett før klokken 2 og Et bilbergingsfirma er nå på stedet for å fjerne bilene.



To personer er sendt til sykehus, forteller operasjonsleder Frode Kolltveit.