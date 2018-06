En av de overlevende kan bli ny AUF-leder

Massedrapsmann Anders Behring Breivik avfyrte minst fire skudd mot Libak under angrepet 22. juli i 2011.



Til Aftenposten bekrefter hun at hun ønsker å bli leder, men sier valgkomiteen må få ro til å finne det beste laget. Flere kilder avisen har snakket med gir uttrykk for at hun kan ta over etter Mani Husseaini, som ikke tar gjenvalg.