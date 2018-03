En av fem har byttet bank eller reforhandlet lån

Færre bytter enn året før, viser undersøkelse gjort for Finans Norge.

En av fem nordmenn har enten byttet boliglånsbank eller reforhandlet boliglånet sitt det siste året.



- Det er færre bytter enn året før, sier kommunikasjonsdirektør, Jan Erik Fåne.







Han tror noe av grunnen kan være den lave renten.





Fire av ti sier i undersøkelsen at de er fornøyd med den banken de har, og tre av ti sier de tror det er lite å tjene på å bytte.





Fåne anbefaler likevel alle å sjekke rentebetingelsene i andre banker, for eksempel gjennom Finansportalen.





- Og så kan man ta kontakt med banken sin, og si at man tror det er mulig å få lavere rente et annet sted. Og si at man vil bytte, hvis banken ikke kan matche det.