En av fire overgrepssaker mot barn henlegges

En av fire overgrepssaker der barn er ofre blir henlagt.

Det viser tall fra Politidirektoratet for 2017 som P4 Nyhetene har fått tilgang til.





Seks av ti saker oppklart

I fjor ble det anmeldt 2747 seksuelle overgrep mot barn. Av disse ble 1598 saker, eller 58 prosent, oppklart.

Av disse endte 34 prosent med såkalt positiv påtaleavgjørelse. Det er en lavere andel enn i 2016 da 42 prosent av sakene endte med positiv påtaleavgjørelse. Dette kan være tiltale, siktelse, forelegg, påtaleunnlatelse eller konfliktråd.

- Det er et høyt tall. Det er ingen tvil om at dette er tall det er nødvendig at Politidirektoratet ser nærmere på, sier Ivar Stokkereit i Unicef Norge.





Stokkereit viser til at kilder i politidistriktene sier til UNICEF Norge at det mangler ressurser til å gjennomføre avhørene raskt nok, i tillegg, hevder Stokkereit, har de ikke nok ressurser til å etterforske sakene skikkelig.

- Det er ingen tvil om at dersom ressurssituasjonen hadde vært bedre så ville man vært i stand til å ta ut tiltale i flere av disse sakene, sier Stokkereit.

- Flere årsaker

- Det er en lang rekke grunner til at saker kan bli henlagt, uten at det betyr at vi ikke tror på ofrene, sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Harald Bøhler.





Henlagte saker betyr ikke at saken er uoppklart. De henlegges på grunn av forhold som intet straffbart forhold, at mistenkte er under 15 år, at mistenkte er død, det kan være tvil om tilregnelighet eller saken kan være foreldet.

Ifølge direktoratet blir sakene etterforsket godt. Bøhler sier følgende om kritikken fra UNICEF:

- Dette er et område som har vært fulgt opp meget godt. Politidirektoratet skal ikke lene seg inn på Riksadvokatens domene, men vi kan jo vise til at statsadvokatembetene har gjennomført kvalitetsundersøkelser i forhold til disse sakene. Og vårt inntrykk er at den enkelte straffesak blir tilstrekkelig godt opplyst og etterforsket. Det er viktig å si her at det viktigste er å ivareta barnet, så betyr ikke det nødvendigvis at en tiltale i den enkelte saken er det som er det riktige. Det er rettsikkerhet for samtlige av de involverte i straffesaken som vi må ivareta gjennom en etterforskning, sier Bøhler.