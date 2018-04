En av seks unngår å oppsøke helsehjelp

En av seks nordmenn går ikke til lege, tannlege, psykolog eller psykiater selv om de har behov for det.



Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.





Frykter for hva legen kan finne

En av tre begrunner at de ikke går til lege med at de ikke har tid på grunn av jobb eller familiesituasjon. En av tre sier det tar for lang tid å få en time. 12 prosent av de spurte sier de unngår å gå til lege på grunn av dårlig økonomi.





Men de aller fleste oppgir andre grunner.





- Det vi har sett av andre undersøkelser er at det er en del i befolkningen som er redde for å oppsøke helsehjelp, sier forsker Elin Skretting Lunde i SSB.





- Kan gå for lenge med alvorlige sykdommer

Det bekreftes av leder i Norsk Forening for allmennmedisin, Petter Brelin.







- Jeg tror de fleste leger har opplevd pasienter som har utsatt og utsatt legebesøket og så kommer de med en ganske langtkommet sykdom, sier Brelin.





Han er bekymret for de som kvier seg for å gå til legen.





- Des om kjenner at de har en sykdom som ikke går over med et symptom som kan være noe alvorlig. Hvis man for eksempel kjenner på en kul et sted som fortsetter å vokse, da bør man gå til lege for å få stilt en diagnose og startet behandling, sier Brelin.





- Be om hjelp fra de du kjenner

Brelin sier det er vanskelig å nå ut til personer med legeangst.





- De som har litt fobisk angst for å oppsøke leger eller andre helsetjenester er det vrient å nå med vanlige motivasjonsteknikker. Men for de som er redde for legen er det viktig å alliere seg med nær familie som kan hjelpe og som kan fortelle når en må oppsøke hjelp, sier Brelin.