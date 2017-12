Én bekreftet omkommet etter trafikkulykke

Ulykken skjedde etter at en bil med to personer gikk rundt i natt. Den andre mannen som satt i bilen er fraktet til sykehuset i Stavanger med alvorlige eller kritiske skader.



Politiet opplyser at det skal ha vært dårlig vær i området, med sludd og kraftig snø. Det skal også ha vært svært glatt på stedet.