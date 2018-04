En person er nå bekreftet omkommet etter at motoren til et passasjerfly i Philadelphia i USA eksploderte i luften i kveld.

Ifølge vitner førte hendelsen til at et vindu ble knust, og skapte et voldsomt vakum.



En kvinnelig passasjer ble delvis sugd ut av vinduet, men ble holdt tilbake av passasjerene. Det er ikke bekreftet om det er kvinnen som omkom.



Syv andre personer ble behandlet for mindre skader.