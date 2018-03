En person ble tatt av et snøskred i Tromsø i ettermiddag.

Personen ringte selv og varslet politiet, og fortalte at han var skadet. Luftambulanse er på stedet og har reddet ut mannen.



Operasjonsleder Kåre Munkvoll sier mannen nå sendes til sykehus for sjekk.



Det er ikke mistanke om at flere ble tatt.