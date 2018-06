Boliglånsforskriften, som blant annet gjør at boliglånskunder ikke får låne mer enn fem ganger inntekten, videreføres.

Det sa finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse for få minutter siden



Reglene ble innført i januar i fjor for å stagge boligprisveksten og det er fortsatt behov for en slik ordning, sa Jensen.