Enige om OL-plan for Northug

Planen for å få Petter Northug til OL er nå klar etter et møte med skiforbundet i dag.

Northug skal gå sprint og distanserenn i NM på Gåsbu, og han har fått tilbud om plass i verdenscupen i Planica. Disse konkurransene vil da gi grunnlag for et eventuelt OL-uttak.



Landslagssjef Vidar Løfshus sier i en pressemelding at han håper de kommende rennende vil gi gode svar, for det vil være en glede å se en motivert og forberedt Northug på startstreken i OL i februar.