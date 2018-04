YS Spekter og Spekter ble enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing, AFP og slitertillegg.



For medlemmer i LO og YS er det avtalt et generelt tillegg på 1.950 kroner per år. Samtidig vil lavtlønte få et tillegg på 4.875 kroner i året.