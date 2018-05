Den vil bestå av to populistiske partier. Femstjernersbevegelsen opplyser at den har kommet til enighet med Ligaen om å danne regjering.



Det skjer to måneder etter valget, der ingen partier eller fløyer sikret seg parlamentarisk flertall.



Men de mest euroskeptiske og populistiske partiene fikk til sammen over halvparten av stemmene - og er nå åpne for å dele på makten.