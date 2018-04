Utenriksminister Ine Eriksen Søreide nekter å svare på anklagene om at nordmannen Frode Berg spionerte på vegne av Etteretningstjenesten i Russland.

På spørsmål fra norsk presse utenfor FNs kontorer i New York ville ikke statsråden verken bekrefte eller avkrefte påstanden.



Søreide sa derimot at Norge gjør det de kan for å gi Berg nødvendig bistand i Russland hvor han sitter fengslet.