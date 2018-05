Det sier en talsperson for nei-siden ifølge Sky News.



I to valgdagsmålinger i går var det et overveldende flertall for å avskaffe dagens abortlov.



Irland har en av de strengeste abortlovene i verden, og forbyr kvinner i dag å ta abort innen tolvte uke.



Resultatet av folkeavstemningen er ventet senere i ettermiddag.