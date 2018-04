En barne- og ungdomspsykiater i 50-årene erkjenner straffskyld for besittelse av store mengder overgrepsbilder av barn.

Han skal ha oppbevart nesten 200.000 bilder og over 12.000 videoer, og han erkjente straffskyld da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett i dag.



Mannen hevder imidlertid at han ikke utgjør noen fare for barn i dag.