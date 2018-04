Solberg sier flere barn ville vært bra for landet vårt.



Lørdag skal Høyres landsmøte igjen diskutere flere måter å få barn på, som ved eggdonasjon og surrogati.



Solberg sier at hun ønsker at nordmenn skal få flere barn, men at landsmøtet må få bestemme om de vil gå inn for dette, uten at ledelsen legger for sterke føringer, skriver VG.