Etterforsker ikke varsel mot Tonning-Riise

Politiet vil ikke etterforske tidligere unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise etter anklager om seksuell omgang med en beruset 16-åring.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Gjorde undersøkelser

Distriktet fikk 23. januar pålegg av Statsadvokaten om å gjøre innledende undersøkelser for å se om det var grunnlag for å etterforske hendelsen som skal ha funnet sted under et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Politiet har hatt kontakt med jentas advokat som har gjort det klart at hun ikke ønsker å forklare seg for politiet. Høyre har levert en skriftlig redegjørelse om saken.

I pressemeldingen skriver politiet at deres vurdering er sammensatt og skjønnsmessig og at de ikke vil gå nærmere inn på begrunnelsen fordi de da må gå inn i sakens realiteter.

Flere varsler

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder 9. januar, etter varsler om seksuell trakassering.

29-åringen skrev da på sin Facebook-vegg at han har gjort ting i sin ungdomstid som han ønsker var ugjort og at #metoo-kampanjen har vært en vekker for ham.

Høyre har fått 25 varsler om seksuell trakassering. Elleve av disse dreier seg om Tonning Riise.