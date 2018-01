Etterlyser debatt om trakassering av menn

Trakassering av kvinner har dominert nyhetsbildet de siste månedene, men Reform-Ressurssenter for Menn, sier de har fått flere henvendelser fra menn i forbindelse med metoo-kampanjen.



Daglig leder på senteret, Are Saastad, sier til avisa Vårt Land at den kulturelle oppfatningen av at menn er det sterke kjønn gjør det vanskelig for menn å få forståelse for at de blir trakassert.