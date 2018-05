Flere helsepolitikere på Stortinget etterlyser mer kontroll av refusjonssystemet for fastleger.

Denne uken avslørte NRK Brennpunkt at 19 leger ble tatt for urettmessig å ha fakturert staten, og de måtte betale tilbake 13 millioner kroner.



Ingen av legene ble anmeldt, fordi det ikke kunne bevises at det var snakk om bevisst svindel.