Det sier Åse Rustad Kvisberg i Juridisk rådgivning for kvinner, som i dag overakte sitt forslag til ny samboerlov til politikere utenfor Stortinget.



I dag finst det ingen samboerlov, til tross for at det er rundt 350.000 samboerpar i Norge.



Dette kan føre til at den ene parten kommer veldig skjevt ut økonomisk ved et samlivsbrudd, mener Kvisberg.