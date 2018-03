En mann i 60-årene fra Oslo er etterlyst internasjonalt for flere typer overgrep mot et mindreårig barn.

Mannen har både norsk og syrisk statsborgerskap, ifølge Interpol.



Han er anklaget for overgrep, seksuell handling mot et barn han har omsorg for, og for seksuell krenkende atferd mot et mindreårig barn, skriver VG.