EU presser nå på for å få Iran til å garantere retten til å demonstrere.

Det skjer etter at myndighetene har slått hardt ned på landsdekkende demonstrasjoner mot regimet i Iran.



Masseprotestene har pågått siden torsdag. Så langt skal 13 personer være drept i forbindelse med demonstrasjonene. Myndighetene har bekreftet at over 400 personer er pågrepet. Rundt 100 av disse er senere løslatt.