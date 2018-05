EU-kommisjonen legger i dag frem en tiltakspakke for å redusere de store mengdene plastsøppel i Europa.



For at medlemslandene skal få fart på resirkuleringen vil også EU gi en straffeskatt på åtte kroner er kilo med plast som ikke blir resirkulert, skriver Aftenposten.



Planen er at regelverket også vil påvirke EØS-avtalen og dermed Norge på sikt.