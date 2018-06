Brannen har spredd seg fra et garasjeanlegg til et boligfelt, og en bolig har brent ned.



Et annet hus er nå i ferd med å brenne ned, og det er stor sprendingsfare og mye røyk.



Brannvesenet jobber på stedet, og politiet ber folk som ser på om å trekke bort, slik at mannskapene får arbeidsro.



En person har fått røykskader.