Det sier lederen av 17. mai-komiteen, Erik Lunde, til P4 Nyhetene.



I fjor var det høy terrorberedskap noe som førte til at flere barn og voksne lot være å delta i barnetoget for å unngå folkemengdene.



Men i år er det ingen skoler som har sagt at de er bekymret for terror, forteller Lunde.