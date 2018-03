Få saker blir gjenopptatt

Gjenopptakelseskommisjonen får kritikk for å ta opp for få saker. Foto: NTB scanpix

Siden oppstarten til Gjenopptakelseskommisjonen har de fått 2148 saker på bordet. Kun 279 av disse har blitt sendt til ny behandling i rettsvesenet, viser tall P4 Nyhetene har fått fra kommisjonen.

Samtidig viser tallene at det er en stor mulighet for frikjennelse for de få sakene som faktisk blir gjenopptatt. 166 av sakene har nemlig endt i frifinnelse. Fra kommisjonen ble opprettet har kun litt over tre prosent av sakene som har blitt gjenopptatt endt med at den opprinnelige dommen blir stående.

- Burde tatt opp flere saker

- Dette viser at kommisjonen tar opp for få saker, mener jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

Han mener kommisjonen må tørre mer.

- Hvis vi skal ha tiltro til at den er balansert må den ta opp flere saker. Også de sakene som ikke fører til frifinnelse, sier han til P4 Nyhetene.

- De kan ikke si at her er det en for stor og vanskelig sak og holde seg unna. Da mister kommisjonen sin posisjon, fortsetter Andenæs.





Leder i kommisjonen, Siw Hallgren, forsvarer tallene. Foto: NTB scanpix

- Vi må ta utgangspunkt i sakene slik de står

Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren er ikke enig i kritikken, men mener andre får vurdere om de er dristige eller ikke.

- Vi gjenåpner med glede når vi mener det er grunnlag for det. Men vi må ta utgangspunkt i sakene slik de står, fastslår Hallgren.

Hun ønsker likevel debatten velkommen.

- Det er nok andre som er enige med Andenæs i hans uttalelser, avslutter Hallgren.