I en undersøkelse Sentio har utført på vegne av NRK i Troms og Finnmark svarer kun 15 prosent av de spurte i at fylkeskommunen er svært viktig for dem.



Professor i statsvitenskap ved UiT, Synnøve Jenssen sier tallene gir et godt bilde av hvordan fylkeskommunen oppfattes over hele landet, og at de fleste trolig ikke er klar over hvilke oppgaver den har.