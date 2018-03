Bare 1 av tre mellom 18 og 25 år tror nemlig at boligrenta vil stige i løpet av det neste året, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Nordea.

Attpåtil tror mer enn 1 av 10 unge at renta skal videre ned.



Totalt sett tror annenhver nordmann at boliglånsrenta vil øke i 2019.