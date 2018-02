Fabian Stang har fått ny jobb

Fabian Stang (62) har fått jobb hos Advokatfirmaet Elden.





Han går dermed tilbake til advokatrollen han hadde før han ble politiker i 2007. Den gangen jobbet han i Torkildsen, Tennøe & Co, med hovedvekt på prosedyre, arv, fast eiendom og erstatning, skriver Rett24





Nå er planen å kombinere dette med advokatjobben.

– Det er sånn at når man har fått lov til å jobbe dels som advokat og dels som politiker, så ser man at det er mye av det samme. Det er litt forskjellig lønn, det skal sies, men det går ut på å være til stede for folk som fortjener en bedre hverdag, og større grad av rettferdighet, sier Stang til Rett24.





Fabian Stang var ordfører i Oslo mellom 2007 og 2015.

Etter at Stang sluttet som statssekretær for Sylvi Listhaug i januar, har han vært ansatt i 50 prosent stilling som rådgiver for Høyres bystyregruppe.