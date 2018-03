Facebooks verdi har sunket med over 600 milliarder kroner, etter den mye omtalte lekkasjeskandalen, der personopplysninger om 50 millioner brukere kom på avveie.

Og etter at Facebook-sjef Mark Zuckerberg i dag gikk med på å vitne for kongressen, skal aksjene til selskapet ha falt med fem prosent.



Ifølge CNN skal Zuckerbergs private formue ha sunket med over 100 milliarder kroner.