Facebook delte privatinformasjon med 60 selskaper

Det skriver New York Times i dag.



Selskapene gjelder blant annet Apple, Microsoft, Samsung.



Ifølge avisen kan selskapene fremdeles hente personlig informasjon fra brukerne og deres venner, til tross for at de har slått dette av i innstillingene.



Facebook selv forsvarer avtalene og hevder de er i tråd med gjeldene lover.