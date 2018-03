Facebook erkjenner feil

Facebook-sjef Mark Zuckerberg går nå ut og sier at Facebook gjorde en feil i lekkasjeskandalen, som gjorde at personopplysningene til 50 millioner brukere kom på avveie.

Nylig ble det avslørt at et analyseselskap stjal og solgte personlige opplysninger til Donald Trumps valgkampanje i 2016.



Etter avsløringen har markedsverdien til Facebook falt med rundt 500 milliarder kroner.



Zuckerberg sier nå at Facebook har et ansvar for å beskytte folks data, og det viktigste er å hindre at noe lignende skjer igjen.