Flere hundre mennesker møtte opp for å gå i fakkeltog for å støtte spionsiktede Frode Berg i Kirkenes i dag.

De overleverte også et brev til det russiske generalkonsulatet der budskapet var at de ønsker dialog så Berg kan komme hjem som en fri mann.



Berg sitter i et høysikkerhetsfengsel i Moskva fordi russiske myndigheter mener han har spiondert for Norge.