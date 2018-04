Fakturert 119 kroner for ett sekund for lenge på Gardermoen

En familie ble fakturert med 119 kroner ekstra for ett sekund for lenge på parkeringsplassen på Gardermoen.

Årsaken til at de ble for sene var fordi familien ble sperret inne av en brøytebil, skriver VG.



Tiden bilene tilbringer inne på «kiss & fly»-området på Gardermoen registreres ved hjelp av skiltgjenkjenning. Dermed ble det ikke tatt høyde for at bilene var hindret i å forlate området.



Regningen er nå frafalt.