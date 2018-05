Falsk politimann lurte jenter

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha lurt 25 jenter mellom 12 og 16 år til å kle av seg i videosamtaler på nettet.

Han skal ofte ha utgitt seg for å være politimann, melder VG.



En av jentene har mannen også lurt til å gjennomføre handlinger som svarer til seksuell omgang, mener påtalemyndigheten



Han er dessuten tiltalt for å ha produsert bilder som seksualiserer barn.



Overgrepene skal ha pågått over flere år, helt fram til mannen ble varetektsfengslet i juni i fjor.