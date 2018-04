Det sier bistandsadvokat, Kjersti Jæger, etter at Kripos i dag la fram sin rapport der de konkluderer med at politiet bør etterforske drapet på 20-åringen i Stavanger i 2000.



Kripos opplyste at har fått inn helt nye opplysninger og tror saken kan løses.



Familien er glad for at det skal etterforskes på nytt, sier Jæger.