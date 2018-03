Svensk politi fant 800 eksotiske dyr da de ransaket et lokale i Skåne.

Blant annet fant de to krokodiller, slanger og øgler.



Sjefen for dyrevernsenheten i Skåne sier til avisen Sydsvenskan at dette er det største funnet av slike dyr de har gjort noen gang.



Dyrene blir nå omplassert til dyreparker og andre steder som har kompetanse til å ta vare på dem.