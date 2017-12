Det viser en undersøkelse gjennomført av Kommunerevisjonen.



De som trenger ekstra mye pleie, og har over 70 besøk i måneden, mottar i gjenomsnitt over 27 forskjellige ansatte på en måned.



Rødt-representant Eivor Evenrud sier til Dagsavisen at det må være fryktelig for den som møter et nytt ansikt om og om igjen.