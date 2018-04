Rederiet Remøy Havfiske får dekket bøter og deler av sakskostnadene for 11,2 millioner kroner i et forlik med staten.

Deres båt lå tre uker i russisk arrest i mai i fjor, iog de måtte betale millionbøter.



Årsaken var at russiske myndigheter mente rederiet fisket ulovlig, etter at Fiskeridirektoratet gjorde en feil i utfylling av et skjema.