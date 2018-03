Får fortsette etter varsler

Frp har ifølge NRK konkludert med at mannen har brutt partiets etiske retningslinjer i minst ett av varslene.



Partiet vil ikke gå inn på hva de har konkludert med, men bekrefter at han får fortsette i sine verv.



Mannen skal blant annet ha forslått sex med en 14-åring. En av varslerne sier til kanalen at det er trist at saken ikke får konsekvenser for mannen.