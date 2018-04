Far frykter overfall

Kvinnen ble sist sett på en strand i går kveld da hun skulle ta bilder av et uvær like ved der hun, og politiet sier de har funnet et par sko og en mobiltelefon som trolig tilhører kvinnen.



Faren sier til Stavanger Aftenblad at datteren aldri hadde aldri lagt fra seg tingene på stranden og badet med fotoapparatet.