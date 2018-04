Fem av ti arbeidere i helse-og omsorgssektoren, industrien, transportsektoren jobber alene over halvparten av arbeidstiden.

Det viser en undersøkelse Fafo har gjort, skriver Klassekampen.



I undersøkelsen kommer det frem at fysiske utfordringer og redselen for uønskede hendelser gir betydelige HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid.



Flere av de spurte har et ønske om mer kontakt med kolleger.