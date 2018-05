Mindreårige barn som har fått avslag på asylsøknaden mister retten til videregående opplæring til tross for at de kan bli værende lenge i landet.

Barneombudet sier til Dagsavisen at praksisen er diskriminerende, og et brudd på barnekonvensjonen.



Flere partier går nå ifølge avisen inn for å endre opplæringsloven, slik at retten til skoleplass gjelder fram til utreisedato.