-Det er fare for at skogbrannen ved Nisterudbrua i Skien kan blusse opp.

Det sier underbrannmester ved 110-sentralen i Telemark, Richard Kvalsvik.



40 mål med skog har brent ned siden i går ettermiddag, og etter iherdig arbeid fikk mannskapene sent i går kveld kontroll.



Etterslukkingen vil pågå i flere dager for å hindre at det begynner å brenne igjen.