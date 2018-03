Fare for storflom

NVE oppfordrer nå folk til å gjøre forebyggende tiltak for å redusere faren for storflom.

Flomutsatte Mjøsa tappes allerede nå for mest mulig vann, skriver Nationen.



Årets vinter er blant de mest snørike på lenge i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet, noe som øker flomfaren.



Hydrolog Inger Karin Engen ber folk i disse områdene sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å redusere faren for lokale oversvømmelser når snøen begynner å smelte.